Contratempo acabou mudando os planos da produção e cenas que faltaram serão adaptadas no Rio de Janeiro

A TV Globo trabalhava com um planejamento em que o cronograma das gravações do remake da novela "Pantanal" em Mato Grosso do Sul terminaria em dezembro de 2021. A partir daí, só seriam rodadas cenas nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. No entanto, um contratempo acabou mudando os planos da produção e os próprios atores passaram a anunciar que, em 2022, haveria uma "segunda fase" de filmagens no Pantanal sul-mato-grossense.

Segundo o Jornal O Globo, a equipe do remake não conseguiu gravar todas as cenas que estavam no planejamento antes de deixar MS por conta das chuvas na região das locações da novela. "Algumas das sequências que faltaram serão adaptadas e rodadas no Rio de Janeiro", diz o jornal.

"Outras cenas foram adiadas para abril. Por fim, a direção estuda a possibilidade de uma nova viagem a Poconé, no Mato Grosso", avisa Patrícia Kogut, em sua coluna.

Contudo, a emissora não esclarece se voltará, de fato, a MS, ou se concluirá as filmagens usando o cenário do pantanal mato-grossense de Poconé, no Estado vizinho e irmão de Mato Grosso do Sul.

Calor "maravilhoso" e "humano"

A atriz Juliana Paes pegou mesmo o calor de Mato Grosso do Sul "pra Cristo". A estrela global foi uma das convidadas do "Altas Horas", programa de Serginho Groismann, no dia de Natal e voltou a mencionar as altas temperaturas de MS.

Bastante bronzeada por conta do clima do Estado, onde passou os últimos dois meses gravando a novela "Pantanal" e chegou até a passar mal de calor, a atriz declarou: "Estou bronzeada de Pantanal (rindo). Estamos entre idas e vindas de gravações. Lá, você saiu do banho e já está suando, pingando…", contou ela.

"Mas é um calor maravilhoso, o calor humano principalmente. Pessoas maravilhosas, uma equipe maravilhosa que está ajudando a gente lá… Porque a estrutura para a gente gravar nos lugares onde a gente quer não é hotel, a gente fica em fazendas. Então tem os peões, a turma toda… Eu volto e já fico com saudade", afirmou.

Pegando fogo

Para quem não lembra, Juliana Paes polemizou em novembro ao "passar mal" de calor em Mato Grosso do Sul. Em seus stories no Instagram, a artista apareceu completamente vermelha e suada de tão quente que estava. Antes de surgir mostrando as consequências do calor em seu corpo, a morena mostrou o sol.

"Pense num dia quente, pense... Pense em um calor. É hoje. Ontem um mosquito me mordeu na testa, eu ganhei um preenchimento natural", disse na gravação. Em seguida, tirou a língua, ofegante, como se precisasse de mais ar e fôlego para sobreviver ao calorão. Assista no vídeo acima.