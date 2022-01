A comédia apocalíptica "Não Olhe para Cima" entrou em sua segunda semana na liderança do ranking da Netflix, assistida durante 152,2 milhões de horas em todo o mundo, entre a segunda-feira (27/12) e o domingo (2/1) passados. O pico de consumo representa um aumento de quase 40% no interesse pela produção desde sua estreia na semana anterior, quando a sátira ao negacionismo estrelada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e grande elenco totalizou 111 milhões de minutos dos assinantes do streaming.

Contabilizando seus 10 primeiros dias de disponibilidade, "Não Olhe para Cima" já atingiu mais de 263 milhões horas de exibição, o que representa a 3ª maior audiência de todos os tempos para filmes da Netflix. Só perde para "Birdbox" (282 milhões) e "Alerta Vermelho" (364 milhões).

Entre as séries, a 4ª temporada de "Cobra Kai" estreou na sexta (31/12) e precisou apenas de três dias para assumir a liderança do Top 10 semanal. Os novos episódios da continuação de "Karatê Kid" foram vistos durante 120 milhões de minutos ao redor do mundo, superando as audiências de "The Witcher" (94 milhões) e "Emily em Paris" (91 milhões) contabilizadas por quatro dias a mais.

Não por acaso, "Cobra Kai" já tem a 5ª temporada confirmada e seus criadores atualmente fazem campanha antecipada para garantir o 6º ano de produção.