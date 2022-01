Entretenimento 05/01/2022 18:44 www.msn.com Sony adia estreia do filme “Morbius”, da Marvel, para abril com chegada da Ômicron O estúdio cinematográfico da Sony adiou a estreia do filme de super-heróis da Marvel “Morbius” de janeiro para até 1º de abril, informou o estúdio em comunicado na segunda-feira. O filme protagonizado por Jared Leto foi adiado várias vezes durante a pandemia de Covid-19. A data mais recente de lançamento planejada era 28 de janeiro. Para os operadores de salas de cinema, o atraso é um revés, uma vez que o setor tenta se recuperar dos fechamentos prolongados durante a crise do coronavírus. Redes como a AMC Entertainment, Cinemark e Cineworld têm comemorado as vendas de ingressos do blockbuster “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” da Sony. Embora “Sem Volta para Casa” ainda esteja passando nos cinemas, as redes têm poucos outros grandes títulos em sua programação até a primavera no Hemisfério Norte. A rápida propagação da variante Ômicron levantou novas preocupações sobre se o público se sentiria confortável em ir aos cinemas durante a pandemia.

