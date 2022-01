Entretenimento 08/01/2022 16:34 techcrunch.com Instagram testa sistema de likes privados nos stories Image Credits: Bryce Durbin/TechCrunch O Instagram começou a testar um sistema de likes privados nos stories da plataforma como parte de um teste. Por enquanto, o recurso está limitado para poucos usuários e só é visível para um pequeno grupo de usuários, que estão espalhados por todo o mundo. Segundo o Instagram, apenas quem postou os stories poderá ver os likes privados e o número total de curtidas nos conteúdos, além disso, não há planos para divulgar publicamente as curtidas nos stories. Segundo um porta-voz da Meta, essa é uma forma de conectar as pessoas com outras que são “importantes para elas”. Acesso para usuários selecionados Alguns dos usuários selecionados, revelaram que tinham sido alguns dos escolhidos para os testes do novo recurso e postaram algumas capturas de tela da nova opção em suas contas no Twitter. Os prints mostram que os usuários receberão um aviso informando que poderão receber curtidas privadas nos stories. Hoje, o Instagram disponibiliza oito opções para reações rápidas aos stories postados por outros usuários da rede social. Essas reações também não são visíveis publicamente, mas elas funcionam mais como uma resposta rápida do que como uma “curtida” propriamente dita. Engajamento nos stories Com a introdução dos likes privados, o Instagram espera que os usuários tenham uma nova maneira de se envolver com os stories. Além disso, a plataforma também espera oferecer aos usuários e influenciadores uma nova métrica de medição do engajamento de seus conteúdos, da mesma forma que acontece no feed. O teste do Instagram vem em um momento em que a plataforma está procurando novas maneiras de fazer com que os usuários tenham novas formas facilitadas de interação através do stories. Uma dessas ferramentas é o “Use o seu”, uma espécie “corrente” do Instagram.

