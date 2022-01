Os personagens dos quadrinhos de "Scott Pilgrim" vão voltar às telas, agora como série anime da Netflix. O próprio criador dos quadrinhos, Bryan Lee O'Malley, está a frente do projeto. Ele vai escrever e produzir os episódios, junto de BenDavid Grabinski, showrunner de "Clube do Terror" (Are You Afraid of the Dark?), da Nickelodeon.

Já a animação ficará a cargo do estúdio japonês Science SARU ("Devilman: Crybaby"), com direção de Abel Gongora ("Star Wars: Visions"). Os quadrinhos originais foram anteriormente transformados num filme cultuado pelo diretor Edgar Wright. Lançado em 2010, "Scott Pilgrim Contra o Mundo" trouxe Michael Cera no papel principal, como um garoto roqueiro que precisa derrotar sete ex-namorados superpoderosos de sua nova paixão, Ramona Flowers, interpretada por Mary Elizabeth Winstead.

O filme tinha um elenco incrível, incluindo Chris Evans, Brie Larson, Kieran Culkin, Anna Kendrick, Alison Pill, Mark Webber, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Mae Whitman e Brandon Routh. Vale lembrar que "Scott Pilgrim" já teve uma animação. Um curta de menos de 4 minutos foi lançado na mesma época do longa no Adult Swim. Veja abaixo, junto com o trailer do filme cultuado.