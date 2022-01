Entretenimento 12/01/2022 17:21 Pipoca Moderna Elenco de "Perdidos no Espaço" se despede dos fãs Parte do elenco de "Perdidos no Espaço" se reuniu virtualmente após o fim da série para se despedir dos fãs. A Netflix divulgou o vídeo do encontro, em que os atores compartilharam experiências e o que mais sentirão falta após a atração. Encerrada em 1 de dezembro com o lançamento da 3ª temporada, "Perdidos no Espaço" foi uma releitura moderna da produção homônima, lançada em 1965 pelo lendário produtor Irwin Allen (que ainda criou "Viagem ao Fundo do Mar", "Túnel do Tempo" e "Terra de Gigantes"). E que por sua vez já era uma versão moderna de outro clássico, "A Família Robinson", história de uma família que naufragava numa ilha deserta, escrita pelo pastor suíço Johann David Wyss em 1812. Na trama televisiva, a ilha era substituída por outro planeta. Por coincidência, a série original durou as mesmas três temporadas da versão da Netflix, mas nunca teve conclusão narrativa, deixando os fãs tão perdidos quanto a família Robinson em 1968. A nova versão, pelo menos, mostrou como tudo termina. O reboot trouxe Toby Stephens (série "Black Sails") como John Robinson, Molly Parker (série "House of Cards") como Maureen Robinson, o menino Maxwell Jenkins (série "Sense8") como Will, a adolescente Taylor Russell (série "Falling Skies") como Judy, Mina Sundwall ("O Plano de Maggie") como Penny, o argentino Ignacio Serricchio (série "Bones") como o piloto Don West e Parker Posey ("O Homem Irracional") como a Dra. Smith. As maiores mudanças em relação ao casting original ficaram por conta da troca de sexo do vilão Dr. Smith, imortalizado por Jonathan Harris, e a inclusão de um latino (Serricchio) e uma mulher negra (Russell) na tripulação. Por sinal, Don e Judy formavam um casal na série clássica, o que não aconteceu no revival. Outra diferença é que o robô, que imortalizou a frase "Perigo, Will Robinson", desta vez foi apresentado como um alienígena. O remake foi desenvolvido por Matt Sazama e Burk Sharpless, autores dos filmes "Dracula - A História Nunca Contada" (2014), "O Último Caçador de Bruxas" (2015) e "Deuses do Egito" (2016), em parceria com Zack Estrin, roteirista-produtor de "Prison Break" e criador de "Once Upon a Time in Wonderland". Com 84% de aprovação no site Rotten Tomatoes, "Perdidos no Espaço" foi o trabalho mais elogiado da carreira de seus criadores, rendeu muitos fãs e deixará saudades.

