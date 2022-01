Entretenimento 12/01/2022 17:33 Olhar Digital WhatsApp é o aplicativo mais usado entre os brasileiros; Facebook e Messenger perdem espaço O WhatsApp continua segundo o queridinho dos brasileiros quando o quesito é aplicativo. Segundo uma pesquisa feita pelo Mobile Time, o app da Meta está presente em 54% dos smartphones no Brasil e ainda é o mais utilizado ao longo do dia. 33% dos entrevistados colocaram o mensageiro como sua plataforma mais aberta. Apesar disso, nem tudo são flores para a companhia de Mark Zuckerberg. Se por um lado o WhatsApp continua em crescimento, suas outras redes sociais: Facebook, Instagram e Messenger estão vendo seu desempenho cair ano após ano. Os dois primeiros ainda fazem parte do pódio dos apps mais usados no Brasil, mas a redução nos números é um sinal de alerta. WhatsApp no Brasil Em um ano, a presença do Facebook nos smartphones dos brasileiros caiu de 43% para 37%. Já os usuários que apontam a plataforma como o app que mais usa caiu de 15% para apenas 10%. O Messenger caiu da 8ª para a 23ª posição no ranking dos apps mais usados e foi apontado como o favorito por apenas 5% dos entrevistados. No entanto, a situação mais complicada parece ser do Instagramhttps://olhardigital.com.br/2022/01/08/internet-e-redes-sociais/instagram-testa-sistema-de-likes-privados-nos-stories/. A rede social de fotos que vinha crescendo ano após ano e se consolidou como o segundo app mais popular do país agora vê seu reinado ameaçado. A plataforma teve uma queda de 3 pontos percentuais, baixando de 45% para 42% no ranking de presença nos smartphones. A pesquisa foi feita entre 10 e 20 de novembro de 2021 com 2.036 brasileiros com 16 anos ou mais que acessam a Internet e possuem smartphone. A pesquisa tem margem de erro de 2,1 pontos percentuais e 95% de grau de confiança.

