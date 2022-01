Entretenimento 15/01/2022 12:12 Pipoca Moderna Alec Baldwin entrega celular em meio às investigações da morte de Halyna Hutchins Foto: Instagram/Alec Baldwin / Pipoca Moderna O ator Alec Baldwin entregou nesta sexta (14/1) seu celular às autoridades, em meio às investigações da morte trágica da diretora de fotografia Halyna Hutchins, atingida acidentalmente por uma bala disparada pelo ator no set do filme "Rust". Ele entregou o aparelho para o Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fe, que apresentou um mandado de busca e apreensão em 16 de dezembro. A demora chegou a incomodar as autoridades, que buscaram envolver a promotoria. Baldwin, por sua vez, publicou um vídeo no fim de semana para reafirmar que estava cooperando com a investigação. O advogado do ator, Aaron Dyer, disse em um comunicado nesta sexta: "Alec voluntariamente forneceu seu telefone às autoridades esta manhã para que elas possam terminar sua investigação e não há respostas em seu telefone". "Alec não fez nada de errado. Está claro que ele foi informado de que era uma arma fria e estava seguindo as instruções quando esse trágico acidente ocorreu. A verdadeira questão que precisa ser respondida é como as balas reais chegaram ao set em primeiro lugar", acrescentou.

