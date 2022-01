A 2ª temporada de "Sombra e Ossos" contará com novidades no elenco. A Netflix revelou nesta quinta-feira (13) a chegada de Lewis Tan ("Mortal Kombat"), Anna Leong Brophy ("Traces"), Patrick Gibson ("The OA") e o adolescente Jack Wolfe ("The Witcher").

Além de uma foto com os novos intérpretes, a plataforma divulgou um vídeo nas redes sociais para anunciar que as gravações dos novos episódios já começaram. Baseada na coleção de best-sellers juvenis de Leigh Bardugo conhecida como Grishaverso, a 2ª temporada deve adaptar o segundo livro da coleção, "Sol e Tormenta". A trilogia original se completa com "Ruína e Ascensão", mas a trama ainda segue em novas publicações - "Six of Crows: Sangue e Mentiras" (2016) e "Crooked Kingdom: Vingança e Redenção" (2017). Todos os livros foram publicados pela Editora Gutenberg no Brasil.

A série foi desenvolvida por Eric Heisserer, roteirista de "Birdbox" (2018) e "A Chegada" (2016), e se passa em um mundo de fantasia devastado pela guerra, onde a cartógrafa órfã Alina Starkov descobre um poder extraordinário: o dom da luz. Com a ameaça monstruosa da Dobra das Sombras à espreita, Alina é separada de tudo o que conhece para treinar e fazer parte de um exército de elite de soldados mágicos conhecidos como Grisha. Enquanto aprende a controlar seus poderes, ela percebe que os aliados e inimigos não são tão diferentes assim e que nada nesse mundo é o que parece. Além de tudo isso, existem outras peças em movimento, incluindo um grupo de criminosos muito carismáticos, que também tem uma missão importante.

O papel principal é desempenhado pela estreante Jessie Mei Li, uma jovem atriz inglesa com experiência teatral e que fez sua estreia no cinema em "Noite Passada no Soho", lançado após a série - em novembro no Brasil.

O elenco também destaca o conhecido Ben Barnes (de "Justiceiro", "Westworld" e das "Crônicas de Nárnia"), além de Archie Renaux ("Hanna"), Freddy Carter ("Pennyworth"), Amita Suman ("The Outpost"), Kit Young ("A Midsummer Night's Dream") e Daisy Head ("Harlots").