Entretenimento 16/01/2022 09:42 R7 Jô Soares completa 84 anos longe da TV e dos holofotes Apresentador, que faz aniversário neste domingo (16), foi visto em público pela última vez em fevereiro de 2021 Foto: Reprodução Fora da TV desde 2016, Jô Soares completa 84 anos neste domingo (16). O apresentador se despediu das telinhas após 16 anos no comando do próprio programa na TV Globo. De lá pra cá, ele decidiu se dedicar ao teatro e à literatura, mas, com a pandemia de Covid-19, teve os projetos interrompidos e ficou ainda mais distante dos holofotes. Jô foi visto em público pela última vez no dia 27 de fevereiro de 2021. Ele foi fotografado ao receber a vacina contra a Covid em um posto drive-thru montado no estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo. "Alívio. Um grande alívio. Vacinem-se pelo amor de Deus", disse o apresentador à imprensa. Em janeiro de 2020, o artista foi sabatinado por Marcelo Tas no Provoca, da TV Cultura. Entre assuntos como política, carreira e família, ele revelou um novo projeto teatral como diretor: a peça Gaslight, baseada no filme homônimo de Ingrid Bergman. A pandemia, porém, atrapalhou os planos. O comunicador também ficou três meses em cartaz com espetáculo O Livro ao Vivo, em 2019. O trabalho marcou a volta dele ao teatro após quase 15 anos. Na época, a peça foi suspensa por um problema de saúde de Jô. Quando já estava fora da TV há dois anos, ele foi um dos convidados do Programa do Porchat — exibido na Record TV entre agosto de 2016 e dezembro de 2018. Durante o bate-papo com Fábio Porchat, Jô falou se sentia falta de trabalhar na televisão: "Não. Não sinto falta. Eu fiz 15 mil entrevistas. Eu cumpri a minha missão" Um dos últimos trabalhos fixos de Jô na TV foi há quatro anos. Fã de futebol e torcedor declarado do Fluminense, ele aceitou o convite para ser comentarista de futebol durante a Copa do Mundo da Rússia, em um programa do canal pago Fox Sports.

