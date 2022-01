Entretenimento 17/01/2022 18:23 Pipoca Moderna Winston Duke terá maior destaque em "Pantera Negra 2" O ator Winston Duke negociou um aumento salarial expressivo para voltar na continuação de "Pantera Negra". Segundo apurou o site The Hollywood Reporter, seu personagem M'Baku, antigo rival que tornou-se aliado de T'Challa no primeiro filme, terá uma participação de destaque em "Pantera Negra: Wakanda Forever". Sem se aprofundar em detalhes, a informação reflete boatos sobre a trama do novo filme, que terminaria - spoiler! - com M'Baku assumindo o papel de novo Pantera Negra. Sem Chadwick Boseman, intérprete do Pantera Negra original, que faleceu em agosto de 2020, a sequência de um dos maiores sucessos do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel) optou por enfatizar os demais personagens. Mas a história precisará lidar com a ausência de T'Challa, a sucessão do trono de Wakanda e o legado do Pantera Negra. Segundo boatos, o diretor-roteirista Ryan Coogler chegou a considerar Letitia Wright como substituta de Boseman. Esta trajetória refletiria os quadrinhos, onde a princesa Shuri, personagem da atriz, já trajou o uniforme do herói. Mas após Wright entrar em polêmica contra a vacinação nas redes sociais, esta opção foi descartada. A atriz também sofreu um acidente durante as filmagens, que a deixou afastada de boa parte da produção. Os trabalhos chegaram a ser interrompidos em novembro e estão sendo retomados só agora em janeiro, após Wright se recuperar. As filmagens também contam com os retornos de Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Florence Kasumba e Daniel Kaluuya. A estreia de "Pantera Negra: Wakanda Forever" está marcada para 10 de novembro no Brasil, um dia antes do lançamento nos EUA.

