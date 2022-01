Entretenimento 18/01/2022 07:16 www.terra.com.br BBB22 estreia com desfalque no elenco e 'Jogo da Discórdia' Três dos 10 participantes do grupo Camarote testaram positivo para a covid-19 e só devem entrar na casa na próxima quinta-feira (20) Foto: TV Globo / Reprodução O 'Big Brother Brasil 22' começou com dinâmica diferente da habitual. A estreia, nesta segunda-feira (17), ocorreu com desfalque no elenco, já que três dos dez participantes do grupo Camarote testaram positivo para a covid-19. Linn da Quebrada, Jade Picon e Arthur Aguiar apenas se juntarão aos demais brothers na quinta-feira (20), quando deverão estar autorizados a sair do isolamento. Além da estreia de Tadeu Schmidt na apresentação do reality e do botão da desistência, outra novidade marcou o primeiro programa do 'BBB22': Pipoca e Camarote entraram em momentos distintos. Os anônimos Eslovênia, Eliezer, Jessilane, Viny, Lucas, Luciano, Natália, Laís, Rodrigo e Bárbara conheceram a casa durante o dia - com direito a banho de piscina e hidromassagem. Tiago Abravanel, Brunna Gonçalves, Pedro Scooby, Paulo André, Naiara Azevedo, Maria e Douglas Silva se juntaram aos demais brothers no final da noite desta segunda, quando a edição ao vivo já se aproximava do final. 'Jogo da Discórdia' Antes do Camarote entrar na casa, os participantes Pipoca protagonizaram o que tinha tudo para ser um 'Jogo da Discórdia', mas acabou sendo, nas palavras de Tadeu Schmidt, um “jogo da concórdia”. Cada confinado deveria atribuir plaquinhas com adjetivos aos novos amigos, de acordo com as primeiras impressões que tiveram sobre cada um. Lucas começou a brincadeira, dando a Luciano a placa de “Parça”. Natália deu “Divertido” para Viny, que também recebeu “Debochado” de Jessilane. Rodrigo recebeu três placas: “Jogador”, de Luciano; “Pegador”, de Laís; e “Eu pego”, de Viny. Quem também fez sucesso foram Eliezer, que recebeu as placas “Comilão” e “Sincerão”, de Bárbara e Eslovênia, respectivamente; e a paraibana Eslo, que recebeu “Ambiciosa” e “Zoador”, de Rodrigo e Eliezer. Audiência do 'BBB22' A estreia do BBB22 se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter logo após sua exibição na TV aberta. A animação de Viny e o jeito despojado de Jessi animaram as torcidas, mas foi Eslovênia que parece ter conquistado o público. A modelo celebrou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram durante o programa. Os memes ficaram por conta de Lucas, estudante de Medicina que se diz “heterotop do bem” e revelou o apelido de “Barão da Piscadinha”. A beleza de Rodrigo também chamou a atenção da web. Veja abaixo alguns comentários sobre a estreia do BBB22:

A expectativa da emissora é que o programa consiga, de fato, se igualar ao fenômeno “Big 21” e reverter a crise de audiência enfrentada no horário nobre com a exibição de “Um Lugar ao Sol.

