Entretenimento 18/01/2022 19:53 www.terra.com.br ‘JN’ se torna vítima de Faustão e Globo entra em alerta Sucesso do apresentador na Band pode piorar a crise de audiência do principal telejornal da Globo Os números consolidados da Kantar Ibope confirmaram o resultado espetacular da estreia do ‘Faustão na Band’. O programa teve média de 8.3 pontos e garantiu o segundo lugar no ranking, derrotando os tradicionais vice-líderes SBT e Record. No embate direto com seu ex-apresentador, a Globo marcou 23 pontos. A chegada de Fausto Silva impôs uma noite difícil ao ‘Jornal Nacional’. O noticioso marcou média de 20,4 – 3 pontos a menos do que na segunda-feira anterior, dia 10. Uma perda de quase 700 mil telespectadores somente na Grande São Paulo. A luz amarela acendeu na Globo. Será problemático se Faustão conseguir tirar pontos preciosos do canal todas as noites. Desde o ano passado, o ‘JN’ sangra no Ibope. Parte da explicação para os índices baixos está no desempenho ruim da novela das 19h (‘Quanto Mais Vida, Melhor’) e do folhetim das 21h (‘Um Lugar ao Sol’). No meio das duas produções, o telejornal é atingido pela fuga do público de teledramaturgia. O cansaço com o noticiário sobre a pandemia e as polêmicas do presidente Jair Bolsonaro, e as infinitas opções de entretenimento – nas emissoras concorrentes, nos canais pagos, nas plataformas de streaming e na internet – também afetam o telejornal comandado por William Bonner e Renata Vasconcellos.

