Tem novidade na Record TV! A partir deste final de semana, dia 22 e 23 de janeiro, a bola volta a rolar na programação da emissora. Pensando em criar um engajamento com o público, a Record terá muito mais que transmissões de jogos, com um programa semanal dedicado aos esportes e um diário na Record News, um novo quadro no Domingo Espetacular, cobertura nos jornalísticos da grade e novos produtos nas plataformas digitais do Grupo Record, o R7 e PlayPlus, como um videocast.

Aos sábados, poderemos acompanhar um programa relacionado ao tema, o Esporte Record, que vai ao ar entre 10h30 e 12h e prepara o público para a estreia dos dois maiores campeonatos do país, Paulista e Carioca. Neste domingo, dia 23, entram em campo os times de São Paulo, às 16h. E na quarta-feira, dia 26, é a vez das equipes do Rio de Janeiro, às 21h30.

As transmissões, ao vivo, ainda ocorrem no PlayPlus. O Paulistão também poderá ser assistido pelo R7. No digital, uma equipe apresentará produtos especiais. A transmissão será comandada por Silvio Luiz na narração, e apresentação de Zé Luís, com participação dos humoristas Bola e Carioca. Eles fazem juntos um pré e pós-jogo, e o intervalo, com trívias, informações dos jogos e interatividade. Para realizar essa ampla cobertura esportiva, a Record TV reforçou a equipe esportiva também na televisão aberta, com a contratação de profissionais renomados.

Em São Paulo, nomes como o narrador Marcos de Vargas, os comentaristas de jogo Muller e de arbitragem, Renato Marsiglia, além do apresentador Fred Ring e do repórter Márcio Canuto, que irão atuar nas transmissões da televisão aberta. No Rio de Janeiro, reforçam o time os comentaristas de arbitragem Guttemberg Fonseca e de jogo Athirson. Em São Paulo, os repórteres Lilly Nascimento, Bruno Piccinato, Jean Brandão, Rodrigo Hinkel e Roberto Thome. No Rio, o narrador Lucas Pereira, a apresentadora Mylena Ciribelli, e os repórteres Aline Pacheco, Bruna Dealtry, Marcos Carvalho e Fábio Peixoto,

Antonio Guerreiro, vice-presidente de jornalismo da emissora, falou do novo momento da emissora:

- Com alegria que fazemos esse investimento nos dois principais campeonatos estaduais do país, com as maiores torcidas agora reunidas na tela da Record TV, do R7, do PlayPlus, e reunindo um elenco ímpar, muito especial. O telespectador, o espectador, o internauta pode esperar uma transmissão diferente daquela a que está acostumado, com muita interatividade, muita participação, e com possibilidades de uso de tecnologia que até então não estavam habituados.

Confira como será a nova programação da emissora:

Esporte Record - O programa, semanal, estreia neste sábado, dia 22, e vai ao ar das 10h30 ao meio-dia.

Esporte Record News - Vai ao ar de segunda a sexta, às 19h40

VARzea da Rodada - Novo quadro no Domingo Espetacular, estreia no dia 30 de janeiro.

Videocast - Estreia dia 29 de janeiro e entra no ar toda sexta-feira. Disponível nas principais plataformas digitais, R7 e PlayPlus.

Campeonatos Paulista e Carioca - O Campeonato Paulista estreia neste domingo, dia 23, com uma partida entre Palmeiras e Novorizontino. O Carioca inicia na quarta-feira, dia 26, com Flamengo contra a Portuguesa. Aos domingos, os jogos serão exibidos às 16h. Às quartas, às 21h30. A programação pré-jogo tem início 15 minutos antes do horário das partidas.