Entretenimento 20/01/2022 10:05 Pipoca Moderna TRAILER INTENSO ANUNCIA VOLTA DE “THE WALKING DEAD” O canal pago americano AMC divulgou o pôster e o trailer da segunda parte da temporada final de “The Walking Dead”. Repleta de cenas intensas, com destaque para o encontro entre os sobreviventes de Alexandria e as tropas da Governadora Pamela Milton, a prévia também revela que os novos episódios começarão a ser exibidos em 20 de fevereiro. A 11ª temporada de “The Walking Dead”, que vai encerrar a série, tem ao todo 24 episódios divididos em três blocos de oito capítulos cada, e o bloco do meio deve se aprofundar na nova comunidade da trama, o Império (Commonwealth, no original), além de mostrar pela primeira vez Pamela Milton, vislumbrada no trailer com Interpretação de Laila Robins (“The Blacklist”). Apesar do nome Governador trazer lembranças sombrias, ela não é uma vilã típica da série. Nos quadrinhos de Robert Kirkman, Pamela e Rick até tentam se entender, como líderes de suas comunidades, apesar de pensarem diferente sobre como sobreviver ao apocalipse zumbi. Claro, Rick não está mais na série televisiva, o que pode gerar mudanças no relacionamento entre os grupos. “The Walking Dead” é exibida no Brasil pela plataforma Star+.

