Entretenimento 21/01/2022 16:24 Pipoca Moderna NOVO FILME DE BATMAN SERÁ O MAIS LONGO DO HERÓI O novo filme de Batman será o mais longo já feito sobre o personagem. A Warner confirmou nesta quinta-feira (20/1) que a produção terá 176 minutos, quase 3 horas de duração, superando “Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge”, de 2012. O capítulo final da trilogia de Christopher Nolan era, até então, a produção mais longa do herói, com 165 minutos. Entre os filmes de super-heróis, mais longo que o novo “Batman” só “Vingadores: Ultimato” (181 minutos) e o exagerado “Liga da Justiça de Zack Snyder” (242 minutos). Escrito e dirigido por Matt Reeves (“Planeta dos Macacos: A Guerra”), “Batman” marca a estreia de Robert Pattinson no papel-título e se passa antes da fama do herói se solidificar no submundo do crime. Por conta disso, a trama também apresenta a origem de vários personagens icônicos. O elenco da produção inclui Zoe Kravitz (da série “Big Little Lies”) como Mulher-Gato, Collin Ferrell (“Dumbo”) como Pinguim, Paul Dano (“The Beach Boys: Uma História de Sucesso”) como Charada, John Turturro (“Transformers”) como o mafioso Carmine Falcone, Andy Serkis (“Pantera Negra”) como Alfred, Jeffrey Wright (“Westworld”) como Comissário Gordon, Peter Sarsgaard (“Sete Homens e um Destino”) como um promotor público e Barry Keoghan (“Eternos”) como um policial. Os personagens dos dois últimos têm originado vários boatos, ligando-os aos vilões Duas Caras e Coringa.

