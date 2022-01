Entretenimento 21/01/2022 16:45 Popline Anitta anuncia nova música: “Boys Don’t Cry”, produzida por Max Martin O primeiro mês de 2022, para Anitta, não é tempo de férias. É sim tempo de muito trabalho e a cantora carioca anunciou o lançamento de sua nova música, “Boys Don’t Cry”, uma produção do sueco Max Martin, responsável por sucessos de Britney Spears, Backstreet Boys, Taylor Swift e muitos outros grandes nomes a música internacional. Boys Don’t Cry” é mais uma aposta de Anitta em sua carreira internacional e é uma das suas músicas preferidas. Anteriormente ela já tinha avisado aos fãs que essa música seria a sua maior aposta dentre seus lançamentos recentes. “A grande música que eu acredito mesmo vem em janeiro”, avisou durante o lançamento de “Faking Love”, em outubro. “É babado”, completou a cantora. Em suas redes sociais, a divulgação de “Boys Don’t Cry” aconteceu em parceria com a revista Glamour, em que Anitta aparece na capa da versão digital da publicação. Nela, a cantora também revela as inspirações para o videoclipe da faixa, que será na vibe filme de terror: tipo “Beetlejuice” encontra “The Walking Dead” Confira: Boys Don’t Cry” será lançado por Anitta na próxima quinta-feira, dia 27 de janeiro e a vibe “filme de terror” também inspirou as fotos da cantora para a revista Glamour. Veja: Fãs descobrem detalhes do próximo clipe internacional de Anitta Como bons investigadores que são, os fãs de Anitta já tinham descoberto alguns detalhes sobre o videoclipe de “Boys Don’t Cry”, antes mesmo da cantora anunciar o lançamento da nova música. Gravado nas primeiras semanas de janeiro, na Califórnia, Estados Unidos, os fãs especulam que o clipe foi dirigido por Christian Breslauer, responsável pelos registros visuais de “Industry Baby“, do Lil Nas X, “Streets“, da Doja Cat, e muitas outras produções conhecidas. Entre as descobertas dos fãs, vídeos e fotos mostram um grupo de pessoas correndo em um cenário noturno e uma igreja como uma das possíveis locações para o videoclipe.

