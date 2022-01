Entretenimento 23/01/2022 07:11 BolaVip WhatsApp estuda nova atualização; aplicativo analisa a transferência de conversas do Android para o iOS Foto: Reprodução Atualmente existem diversas tecnologias para quem gostar de manter as conversas do WhatsApp, como a nuvem. Dessa forma, o aplicativo de mensagens estuda uma maneira dos usuários trocar de interface e marca sem ter grandes prejuízos. Afinal, muitos ainda reclamam da falta de transferência de conversas entre o Android e o iOS de maneira completa. De acordo com informações do site WABeta Info, há uma nova versão de testes do aplicativo, a 22.2.74. Dessa forma, o WhatsApp segue trabalhando em um recurso que já estava trabalhando anteriormente. Hoje em dia, já é possível fazer a migração dos sistemas da Apple para dispositivos da Samsung e do Google. No entanto, o caminho ao contrário ainda não foi consolidado. Assim como divulgado na imagem do WABetaInfo, o WhatsApp vai começar a solicitar a permissão para importar o histórico de bate-papo antes de iniciar o processo. No entanto, para completar o processo de migração, o aplicativo vai solicitar também o app Move to iOS. Além disso, também vai aparecer o aviso de que será necessário manter o microfone desbloqueado e o app aberto para concluir o processo. Apesar da novidade, que agradou bastante os usuários do aplicativo, a nova atualização ainda não tem data para chegar aos usuários. No entanto, a tendência é de que chegue primeiro aos usuários da versão beta. Dessa maneira, o WhatsApp consegue avaliar o que precisará mudar e realiza os testes finais antes da chegada ao consumidor final.

