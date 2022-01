Entretenimento 25/01/2022 13:00 Pipoca Moderna “PINÓQUIO” DE GUILLERMO DEL TORO GANHA PRIMEIRO TEASER A Netflix divulgou o primeiro teaser da animação “Pinóquio” produzida pelo cineasta Guillermo del Toro, que apresenta o Grilo Falante como narrador da história. Há mais de uma década em desenvolvimento – as primeiras imagens dos bonecos dos personagens foram divulgadas em 2011 – , a animação em stop-motion vai contar uma versão altamente estilizada da fábula de Carlo Collodi (1826–1890), que será passada nos anos 1930, durante a ascensão do fascismo na Itália de Mussolini. A trama é descrita como uma história de amor e desobediência, mostrando como Pinóquio luta para corresponder às expectativas de seu pai. Para fazer o filme, Del Toro se juntou com Mark Gustafson, animador de “O Fantástico Sr. Raposo” (2009), com quem divide a direção, com Patrick McHale, que criou a minissérie animada “Over the Garden Wall” e escreveu episódios de “Adventure Time”, com quem divide o roteiro, e para o design da produção ainda se inspirou na arte de Gris Grimly, ilustrador de livros infantis, que concebeu o visual de um “Pinóquio” gótico em 2002. A produção, por sua vez, conta com parcerias com a Jim Henson Company (“O Cristal Encantado: A Era da Resistência”) e a ShadowMachine (“BoJack Horseman”), e ainda terá fantoches criados pela produtora Mackinnon and Saunders (“Noiva Cadáver”). Já o elenco destaca o estreante Gregory Mann como Pinóquio, Ewan McGregor (“Aves de Rapina”) como o Grilo Falante e David Bradley (“Game of Thrones”) como Gepetto, além de Cate Blanchett (“Carol”), Tilda Swinton (“Suspiria”), Tim Blake Nelson (“Watchmen”), Finn Wolfhard (“Stranger Things”), Ron Perlman (“Hellboy”), Christoph Waltz (“007 Contra Spectre”), John Turturro (“Transformers”) e Burn Gorman (“The Expanse”). Apesar do começo da divulgação, o teaser revela que ainda vai demorar muito para o desenho ser lançado: apenas em dezembro. Veja abaixo duas versões da prévia: dublada em português e com a voz de Ewan McGregor.

Voltar + Entretenimento