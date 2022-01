Entretenimento 25/01/2022 13:06 APPLE FARÁ SÉRIE DO “MONSTROVERSO” DE GODZILLA E KING KONG A Apple TV+ vai produzir uma série live-action do Monstroverso, universo cinematográfico dos monstros gigantes do estúdio Legendary, que inclui personagens icônicos como Godzilla e King Kong. Ainda sem título, a produção será uma co-produção da Toho, detentora dos direitos autorais de vários kaiju (os monstros gigantes japoneses), como o próprio Godzilla, além de Mothra, Ghidorah e Mechagodzilla, vistos nos filmes recentes da Legendary. A série acompanhará uma família que viaja em busca dos segredos há muito perdidos da misteriosa organização Monarch, presente nos filmes do Monsterverse. Criada por Chris Black (“Outcast”) e Matt Fraction (“Gavião Arqueiro”), a nova série ainda não tem previsão de estreia.

