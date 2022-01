Entretenimento 27/01/2022 16:25 Extra Padre Fábio de Melo denuncia perfil fake com mais 1,3 milhão de seguidores O Padre Fábio de Melo usou as redes sociais para denunciar um perfil fake do Facebook que se passa por ele. A página "Pe. Fábio de Melo" tem mais de 1,3 milhões de seguidores e costuma publicar frases engraçadas como se fossem escritas pelo sacerdote. Ao tomar conhecimento do perfil, o padre deixou um recado na página, pedindo para que o responsável do perfil pare com as publicações. "Você poderia fazer a gentileza de assinar os seus textos. Não publique como se fossem meus, pois você induz ao erro. Há coisas graves nesta página que são postadas como se tivessem sido escritas por mim. Estou pedindo amigavelmente. Obrigado", escreveu. Vale informar que a página verdadeira do Padre Fábio de Mello contém o selo azul de verificação do Facebook e mais de 8,5 milhões de seguidores.

