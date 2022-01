A série documental "Neymar: o Caos Perfeito" conseguiu a façanha de aumentar ainda mais a popularidade de Neymar. O craque do PSG e da Seleção Brasileira virou a personalidade mais buscada do Google do Brasil após o lançamento da atração da Netflix na terça-feira (25/1).

Segundo os dados do Google Trends, Neymar ultrapassou o interesse por todos os participantes do "BBB", altamente pesquisados, e demais nomes do entretenimento, do esporte e da política, figurando no topo do ranking da busca.

Entre as pesquisas feitas com seu nome, aparecem vários assuntos relacionados à vida pessoal do jogador, como local de nascimento, nome completo e principalmente quando voltará a jogar. As pesquisas relacionadas ao documentário também estouraram, com dúvidas sobre horário de estreia e como assistir.

Com três episódios, a produção mostra a vida de Neymar desde o início no Santos, passando pelos seus anos de Barcelona, na seleção e no time francês atual, além de revelar o lucrativo negócio de marketing que gira em torno do atleta, suas discussões com seu pai e empresário, e as polêmicas que acumulou ao longo da carreira.

O lançamento coincide com um momento em que Neymar enfrenta críticas pelo estilo de vida e por passar mais tempo fora do que dentro do campo. A oportunidade da série surgiu no momento em que Neymar se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo. Ele está sem jogar desde 28 de novembro e só deve voltar em fevereiro.