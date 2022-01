Entretenimento 28/01/2022 18:24 www.terra.com.br SBT choca público ao quebrar regra e divulgar reality da Globo Protocolo foi deixado de lado para parabenizar Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos O SBT pegou todos de surpresa nesta sexta-feira, 28, ao celebrar a vitória de Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, na prova do líder no BBB22. “Avisa que é ele! Tiago é o novo líder do BBB22 e nós estamos como? Amando! Será que essa 'Carinha de Anjo' vai transformar o jogo em um verdadeiro 'Casos de Família?'”, escreveu o perfil da emissora no Twitter, aproveitando a mídia para divulgar suas próprias atrações. Não demorou e a postagem repercutiu nas redes sociais, mas principalmente no Twitter. Anônimos e famosos se divertiram com a irreverência do perfil. Confira reações coletadas na plataforma. A ação do SBT no Twitter aconteceu logo após Tiago Abravanel, que venceu a prova do líder, mostrar uma foto de seu avô no BBB22. A ideia de Silvio Santos, dono da emissora concorrente, aparecendo em um programa da Globo foi demais para os fãs do reality que, claro, tiraram o maior barato da situação durante a madrugada de quinta-feira, 27, para sexta-feira, 28.

Voltar + Entretenimento