Entretenimento 29/01/2022 12:59 Justiça nega novamente pedido de prisão à William Bonner feito por advogado Nesta sexta-feira, dia 28, o Juizado Especial Criminal de Taguatinga negou um recurso contra a decisão que rejeitava o pedido de prisão de William Bonner. O advogado Wilson Koressawa foi quem solicitou os embargos, alegando que a juíza que contestou a petição inicial não determinou a instauração de inquérito policial para a investigação e que ela teria agido já supondo que o jornalista era inocente. Koressawa ingressou com um mandado de segurança cível contra Bonner porque o apresentador do Jornal Nacional incentiva a vacinação contra a Covid-19. De acordo com ele, William comete crimes como indução de pessoas ao suicídio, causar de epidemia e envenenar água potável, substâncias alimentícias e medicinais destinadas ao consumo. Em 16 de janeiro, no entanto, a juíza Gláucia Falsarella Pereira Foley negou o pedido do advogado por se apoiar apenas em teorias conspiratórias, tornando seu discurso apenas uma panfletagem política. O juiz Felipe da Costa Fonseca Gomes encerrou o caso nesta sexta-feira e rejeitou os embargos de declaração de Wilson, além de esclarecer que não foi observada contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão de sua colega.

