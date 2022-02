Entretenimento 01/02/2022 14:51 E-Pipoca Vem mais fofura aí! Ursinhos em Curso ganha nova temporada A WarnerMedia Kids & Family Entertainment renovou a série animada Ursinhos em Curso (We Baby Bears) para a segunda temporada. A série é um spin-off de Ursos Sem Curso (We Bare Bears), e é exibido na HBO Max e no Cartoon Network. Calvin Wong está definido para ser showrunner da segunda temporada da série, enquanto Daniel Chong e Manny Hernandez continuarão como produtores executivos, de acordo com a Variety. Ursinhos em Curso é produzido pelo Cartoon Network Studios e foi a transmissão mais bem avaliada da semana que terminou em 2 de janeiro nos EUA. De acordo com o Cartoon Network, a série deu a eles o sábado mais bem avaliado desde abril de 2021. “Por quase 10 anos, os Ursos têm sido eles mesmos em um mundo humano e suas histórias têm sido uma metáfora deliciosa para as desventuras que resultam em encontrar amigos. Ursinhos em Curso nos leva à origem de sua jornada com as influências artísticas de uma equipe criativa incrivelmente diversificada e um elenco de voz que impulsiona sentimentos da vida real neste trio adorável encontrando seu caminho”, disse Tom Ascheim, presidente da Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics. “Desde o seu lançamento, Ursinhos em Curso vem entregando altos níveis de criatividade e desempenho estelares. Não são seus bebês típicos, a nova temporada leva os ursos para lugares mais fantásticos com personagens ainda mais coloridos, contados de uma forma épica e moderna”, acrescentou Amy Friedman, chefe de programação infantil e familiar da Warner Bros. Ursinhos em Curso segue as aventuras de Pardo (Connor Andrade), Panda (Amari McCoy) e Polar (Max Mitchell) enquanto eles viajam em uma caixa mágica para novos mundos fantásticos enquanto procuram um lugar para chamar de lar. Cada episódio “os transporta para mundos vibrantes e coloridos, onde eles fazem amizade com legiões de rostos familiares de contos de fadas. Ligue para casa”. Ursos Sem Curso é uma série vencedora do BAFTA sobre três irmãos tentando se encaixar e fazer amigos, o que pode ser meio difícil de fazer quando você é um urso em uma cidade grande.Pardo, Panda e Polar são mestres da selfie, fãs de food truck e caçadores da fama na Internet. Embora sejam bastante conhecedores do mundo moderno, eles sempre parecem se envolver em aventuras selvagens e problemas hilários.

