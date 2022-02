Entretenimento 01/02/2022 14:57 E-Pipoca Conheça os novos rostos que entrarão para nova temporada de Elite A Netflix Brasil divulgou três novas personagens que irão aparecer na sexta temporada de Elite nesta segunda-feira (31). Apesar da quinta temporada ainda nem ter uma data oficial de estreia, a plataforma já está fazendo provocações sobre o elenco da leva de episódios seguinte. O streaming divulgou os novos nomes através de publicação no Twitter. Carmen Arrufat (Diarios de la Cuarentena), Álvaro de Juana (#Luimelia), Ana Bokesa (Centro Médico), Ander Puig (Ser o no Ser) e Álex Pastrana (La Jefa) serão alunos novos da escola Las Encinas, como pode ser conferido nos dois tweets a seguir: “Como eu ainda não tenho data da 5ª temporada de Elite, vim adiantar uma novidade [emoji de fogo] da 6ª temporada pra vocês. Tem gente nova chegando em Las Encinas. Pode entrar: Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa…” Como eu ainda não tenho data da 5ª temporada de Elite, vim adiantar uma novidade 🔥🔥🔥 da 6ª temporada pra vocês. Tem gente nova chegando em Las Encinas. Pode entrar: Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa… pic.twitter.com/ZDj9UsyuuT — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 31, 2022 Fãs que ficarem empolgados com a nova adição, vale lembrar: as novas personagens não devem dar as caras por um bom tempo… A série ainda precisa estrear sua quinta temporada, que ainda não possui data de lançamento marcada. Depois da temporada quatro, lançada em junho do ano passado, algumas personagens da atração retornaram em uma série especial chamada Elite: Histórias Breves. A segunda temporada do especial foi lançada em dezembro de 2021, depois de ter estreado logo antes da quarta temporada de Elite. Brasileiro participará de nova temporada de série A temporada cinco do seriado também trará rostos novos, que já foram anunciados há um certo tempo. O ator brasileiro André Lamoglia (Juacas) e a atriz argentina Valentina Zenere (As Telefonistas) também serão novos alunos da escola particular onde boa parte da trama acontece. Elite conta a história de uma série de estudantes da luxuosa escola Las Encinas, na Espanha. Seguindo um estilo popularizado por séries como Twin Peaks, Revenge e How To Get Away With Murder, a produção mostra um mistério futuro e volta ao passado, dando pistas do acontecido pouco a pouco. O elenco principal do programa é formado por nomes como Itzan Escamilla, Omar Ayuso, Claudia Salas e Georgina Amorós. As primeiras quatro temporadas de Elite, assim como as duas temporadas de Elite: Histórias Breves estão disponíveis na Netflix.

Voltar + Entretenimento