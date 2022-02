Entretenimento 01/02/2022 15:03 E-Pipoca Jurassic World: Com fim da trilogia, produtor não descarta quarto filme Em vias de lançar o seu terceiro filme, a franquia de Jurassic World ainda pode ganhar mais um longa, pelo menos é que diz um dos seus produtores. Na época de sua estreia, Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros chegou aos cinemas com a proposta de trazer uma sequência para os esquecidos eventos de Jurassic Park. E, agora, Frank Marshall, um dos produtores dos novos filmes, revelou que a trama de Jurassic World ainda pode ganhar um quarto longa. Atualmente, a franquia está produzindo Jurassic World: Dominion, o seu terceiro filme. Originalmente planejado para chegar aos cinemas no ano passado, Dominion foi anunciado como uma conclusão para a franquia de Jurassic World. Porém, para Marshall, o novo filme não significa o fim do Universo Jurassic. Em entrevista para o site americano Film, o produtor não garantiu um quarto filme. Entretanto, ao relembrar a animação de Jurrassic, série produzida pela Netflix, Marshall sugeriu que um longa baseado em outras história da franquia pode acontecer. “Acho que Dominion vai encerrar esta trilogia, mas não vamos descansar. Vamos sentar e ver qual é o futuro. Temos essa série maravilhosa, Acampamento Jurássico, na Netflix. Obviamente, queremos fazer bons filmes de qualidade, com ótimas histórias, ótimos roteiristas e diretores, mas definitivamente queremos fazer mais no mundo de Jurrassic.” Estreando na Netflix em 2020, Acampamento Jurássico foi a primeira série da franquia de Jurrassic, que mergulhou fundo em histórias que se passam longe dos filmes principais. Além disso, um longa ambientado fora da história principal não seria um absurdo. Isso porque a a criação de derivados e spin-offs de séries e filmes estão se tornando cada vez mais comuns Assim, a chegada de um filme que se passe durante a construção do novo parque, por exemplo, não seria um grande absurdo. Com uma grande novidade em seu elenco, Jurassic World: Dominion será marcado pela participação de dois atores que conquistaram o público nos filmes originais de Jurassic Park. Assim, estreando em 10 de junho de 2022, o filme contará com a participação de Park Sam Neill e Laura Dern, os interpretes do Dr. Alan Grant e da paleobotânica Dra. ElleSattler.

