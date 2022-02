Entretenimento 04/02/2022 11:19 portalpopline.com.br Eduardo Costa vira réu em processo do Ministério Público por estelionato A denúncia, aberta pelo Ministério público, investiga as negociações de um imóvel do cantor O cantor Eduardo Costa se tornou réu de um processo após denúncias feitas pelo Ministério Público de Minas Gerais. De acordo com a denúncia, o sertanejo emitiu informações na venda de um dos seus imóveis no estado. Além dele, o sócio e cunhado do cantor, Gustavo Caetano Silva, também é investigado pela sua participação na negociação. Segundo a denúncia, o cantor, junto de seu cunhado, negociou um imóvel em Capitólio, Minas Gerais, sem notificar aos compradores que o terreno era alvo de judiciais. Dessa forma, a ação é considerada “vantagem ilícita”, resultando em crime de estelionato. As investigações acontecem desde 2017. De acordo com a Polícia Civil, Eduardo trocou o imóvel por uma casa na região da Pampulha, em Belo Horizonte, avalidada em R$ 9 milhões. No entanto, quando o casal foi registrar o imóvel vendido pelo sertanejo, descobriram que o local era alvo de uma ação civil pública do Ministério Público Federal, além de uma ação de reitegração de posse com pedido de demolição de construção. Em 2018, quando o cantor deu um depoimento à polícia sobre o caso, ele afirmou que não agiu de má-fé e disse que os novos compradores estavam cientes da situação do local. O advogado do casal que fez a troca e ficou com o imóvel, no entanto, negou a ciência da situação judicial do terreno e afirmou que no contrato para oficializar a troca, os advogados de Eduardo Costa deixaram claro que todos os bens dados pelo cantor na troca “estavam livres e desembaraçados de qualquer ônus”. Agora, de acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os acusados terão 10 dias para responderem à acusado feita pelo MP. “A citação pessoal dos acusados e se for o caso, por carta precatória, para apresentarem resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias”, concluiu.

