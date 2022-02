Entretenimento 04/02/2022 16:39 E-Pipoca Flashdance | Clássico do anos 1980 se transforma em série com novo diretor Mais um clássico dos anos 1980 está sendo adaptado para a televisão. Flashdance- Em Ritmo de Embalo se transformará em uma série a ser desenvolvida por Justin Simien, mais conhecido por criar a série Dear White People. Lançado em 1983, Flashdance foi um sucesso de público e crítica. O longa conta a história de uma jovem operária de uma siderúrgica que deseja se tornar uma bailarina profissional. A personagem principal, Alex, é interpretada por Jennifer Beals. A série baseada no filme de sucesso está sendo discutida desde outubro de 2020. Este será mais um reboot de clássicos da década de 1980 do Paramount +, que também transformará Atração Fatal em série. A roteirista de Runaways, Tracy McMillan, e a atriz de The Haves and the Have Nots, Angela Robinson, foram anunciadas como responsáveis pelo roteiro e direção da produção. Porém, agora a série está passando por algumas mudanças criativas com Simien assumindo o lugar de McMillan e Robinson. Durante a apresentação do TCA do Paramount +, foi anunciado que Justin Simien agora é responsável pela produção. O criador de Dear White People irá adaptar e dirigir a versão televisiva do filme clássico. O filme de 1983 é amplamente desconhecido para o público mais jovem e esta é uma oportunidade para Simien dar vida nova a uma história clássica. Flashdance aborda temas que ainda hoje são relevantes, como o conceito de feminilidade e a autoestima da mulher. Sobre Justin Simien Dear White People foi escrita e dirigida por Simien e se baseia no filme de mesmo nome de 2014. A série chegou à Netflix em 2017 e sua abordagem moderna de conflitos raciais foi rapidamente bem aceita. A série é ambientada na maior parte do tempo na instituição fictícia da Ivy League Winchester University. Dear White People lançou sua quarta e última temporada em setembro de 2021. Sendo o objetivo do Paramount + atualizar a história de Flashdance para o público moderno, Simien parece o nome adequado. Afinal, ele já teve sucesso trazendo um longa-metragem para a televisão, embora se tratasse do seu próprio filme . De qualquer modo, Simien teve sucesso com Dear White People, que também se concentra em uma protagonista feminina, o que é um bom indicativo do que ele pode fazer com Flashdance.

