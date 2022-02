Como previsto recentemente por analistas de mercado, a Amazon confirmou nesta quinta-feira (3) um reajuste de US$ 20 na assinatura do serviço Prime, a princípio apenas nos EUA. O plano anual passou de US$ 119 para US$ 139, enquanto o mensal subiu de US$ 12,99 para US$ 14,99.

Os novos preços entram em vigor a partir do dia 18 de fevereiro. Para os assinantes antigos, a cobrança ajustada será aplicada após o dia 25 de março. Para explicar o aumento, a Amazon citou os custos relacionados a salários e logística, bem como a expansão dos benefícios oferecidos aos colaboradores em meio a pandemia.

Vale lembrar que a gigante do varejo também apresentou no mesmo dia o seu relatório fiscal referente ao quarto trimestre do ano passado. Após anunciar que os lucros praticamente dobraram no período, as ações da Amazon subiram 13% nesta sexta (4).

O resultado positivo foi atribuído principalmente ao retorno dos investimentos na fabricante de veículos elétricos Rivian e ao aumento da receita vinda das divisões de computação em nuvem (AWS) e publicidade digital. Para alguns especialistas, o aumento no preço do Prime também desempenhou um papel relevante no entusiasmo do mercado de ações.

Prime é um dos pilares da Amazon

Lançado em 2005, o serviço é considerado um dos pilares do sucesso da Amazon, servindo como porta de entrada para novos clientes, além de captar os hábitos dos consumidores através de suas decisões de compra. Só nos EUA, o Prime possui 150 milhões de assinantes, segundo o Digital Commerce 360.

A decisão de aumentar os preços, entretanto, já era especulada nos bastidores, já que a Amazon aumentou o valor do Prime pela última vez em 2018. Resta saber se a novidade também vai gerar impacto no bolso dos brasileiros. Por ora, a Amazon do Brasil não confirmou se os planos vão sofrer reajuste por aqui. O preço mensal do Prime no Brasil é de R$ 9,90, enquanto o plano anual sai por R$ 89.

