Entretenimento 06/02/2022 13:53 Folhapress Lucas Lucco aparece com rosto machucado: 'Bebi demais' Em meio às comemorações pelo lançamento de seu novo EP "Rolê Diferenciado Temporada 3", o cantor Lucas Lucco deu um susto nos fãs ao aparecer com o rosto com arranhões, um olho roxo e a mão enfaixada. Neste sábado (5), o cantor publicou fotos em seu perfil do Instagram e na legenda brincou com a situação: "Tava aqui em casa comemorando o lançamento do novo EP do Rolê Diferenciado, mas eu acho que foi diferenciado até demais".

O EP, que contém cinco músicas, conta com colaborações de Marília Mendonça e Mc Zaac.

Para explicar a situação, o cantor foi aos stories. "Eu tenho que vir aqui falar a verdade porque como é que vou ficar sem aparecer aqui nos stories até sarar?", disse com o filho Luca no colo.

"Bebi demais ontem, levei um tombo ali perto da escada, caí em cima do dedo, quebrei o dedo, e caí de cara. É bem isso mesmo, nada mais a declarar", afirmou dando risada. Ele agradeceu o atendimento médico que recebeu no hospital.

A esposa do cantor, Lorena Carvalho, também apareceu nos vídeos de Lucas encenando o ocorrido. "A cachaça, quando não mata, ela humilha", afirmou.

No seu próprio perfil do Instagram, a modelo falou sobre o assunto, reforçando que o cantor não costuma beber. Para ela, a situação se agravou pelo fato de Lucas não ter se alimentado enquanto consumia bebidas alcoólicas. "Quando deu por volta de três horas da manhã, eu falei: 'amor, vai comer alguma coisa, sua boca está branca' e ele falou que ia deitar porque não estava se sentindo bem. No que ele levantou, deu alguns passos e simplesmente caiu de cara no chão".

A influenciadora disse que o cantor ficou um tempo inconsciente depois de bater a cabeça e, por isso, ela o levou ao hospital para fazer raio-x e tomografia.

