Entretenimento 06/02/2022 16:29 Pesado, novo Batman é comparado com O Silêncio dos Inocentes O jornalista do Awards Daily, Erick Weber, revelou que teve informações de um insider sobre Batman, novo filme protagonizado por Robert Pattinson. Segundo a fonte anônima, o longa dirigido por Matt Reeves é controverso e deixará as pessoas falando sobre o mesmo. “Recebi um texto de uma fonte que viu Batman chamando-o de filme ‘complexo’, comparando-o a: Zodíaco, Chinatown, Os Suspeitos, O Silêncio dos Inocentes. A fonte também afirmou que será ‘controverso’ e as pessoas discutirão ‘infinitamente'”, declarou Weber. Batman diferente dos anteriores Anteriormente Reeves já havia afirmado que Batman seria diferente do que se espera de uma história de origem. O diretor explicou que o seu objetivo era muito mais chegar ao âmago da angústia do protagonista do que contar a origem do personagem de maneira tradicional. “Eu senti que vimos muitas histórias de origem do personagem. Parece que as coisas vão cada vez mais longe nessa fantasia, e eu pensei ‘bem, um lugar onde ainda não estivemos é fundamentando-o da maneira que os quadrinhos Ano Um faz, chegando direto em um jovem Batman, não sendo um conto de origem, mas referindo-se às suas origens e abalando-o até o âmago. Você pode fazer com que sua história seja muito prática, mas também pensei que poderia ser o filme do Batman mais emotivo já feito.” Além de Pattinson, o elenco de O Batman também conta com: Andy Serkis (Alfred), Zoe Kravitz (Mulher-Gato), Jeffrey Wright (Comissário Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Colin Farrell (Pinguim), Paul Dano (Charada), Peter Skarsgaard, Jayme Lawson, Gil Perez-Abraham, e os irmãos Max e Charlie Carver. O Batman será lançado em 03 de março.

