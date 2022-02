Esporte 11/02/2022 09:29 Matogrossense 2ª Divisão | Onze clubes irão disputar a competição Após confirmação junto a Federação Matogrossense de Futebol, onze clubes irão disputar o Campeonato Mato-grossense da 2ª Divisão 2022. Essa será a edição com o maior número de participantes dos últimos anos. Araguaia, Atlético-MT, Cáceres E.C, Cacerense E.C, Campo Novo do Parecis, Mixto E.C, Operário F.C Ltda, Paulistano de Nortelândia, Poconé E.C, Primavera A.C, e Sinop F.C estarão na briga pelo título da competição desta temporada. As equipes tinham o prazo limite de até a última segunda-feira (7), para confirmarem ou não, as suas respectivas participações, além de regularizarem as pendências administrativas e financeiras junto a FMF e CBF (aos que tinham). Com o prazo encerrado, apenas o Sorriso E.C ficará de fora da disputa. Uma nova reunião com os participantes deverá ocorrer em breve, para decidir, o regulamento, a fórmula de disputa, as diretrizes técnicas da competição, e outros. O Mato-grossense - 2ª divisão / Edição 2022, dará ao campeão e vice, o acesso a elite do futebol mato-grossense em 2023. A competição tem início previsto para o dia 17 de abril.

Voltar + Esporte