Elton, Rodriguinho, Felipe Marques e André Luis marcaram para o Dourado

O Cuiabá também venceu o Dom Bosco, por 4 a 0, na tarde deste sábado (12), na Arena Pantanal, no jogo de abertura da 7ªrodada do Estadual. Com o resultado, o Cuiabá ampliou a liderança da competição com 18 pontos. O Dom Bosco está na quinta posição, com 11 pontos.

O Cuiabá abriu o placar aos 11 minutos, com o atacante Elton marcando gol de pênalti, após o zagueiro do Dom Bosco Deived ter colocado a mão na bola. Na segunda etapa, aos 8 minutos, Rodriguinho marcou o segundo gol do Dourado após receber passe de Valdívia.

Aos 16 minutos, Felipe Marques viu o goleiro do Dom Bosco adiantado e fez o um belo gol de cobertura, o terceiro do Cuiabá. Aos 46 minutos, o estreante André Felipe marcou seu primeiro gol no Cuiabá, após receber passe de Everton, e definiu o placar: 4 a 0.

O atacante André Felipe comemorou o gol em sua estreia após quatro meses sem jogar. "Estou feliz em voltar a jogar, ver a torcida e marcar. Estou pronto para buscar o meu espaço", disse ao final da partida. "Fico feliz de ter ajudado em mais um gol", disse Rodriguinho após o jogo. Rodriguinho e Alesson são os artilheiros da competição com 4 gol cada.

A rodada será completada com três jogos hoje: Academia e Luverdense, às 17h30, no Luthero Lopes, em Rondonópolis; Sorisso e Ação, às 18h, no Gigante do Norte, em Sinop; e Sorriso e Operário, às 18h, em Sorriso. No domingo, às 17h, o Nova Mutum recebe o União no estádio Valdir Doilho Wons.

Na próxima rodada, na quarta-feira (16), o Cuiabá vai a Sinop, jogar com a equipe da casa, no estádio Gigante do Norte, às 19h. Já o Dom Bosco, joga em Rondonópolis, no Luthero Lopes, contra o Academia, na terça-feira (15), às 19h30.