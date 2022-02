Esporte 13/02/2022 06:50 Corinthians provoca o Palmeiras após derrota para o Chelsea no Mundial: "Ganhar deles não é fácil" Timão foi campeão do mundo contra os ingleses em 2012 Foto: Getty Images O Corinthians usou as redes sociais para provocar o Palmeiras logo após o rival perder do Chelsea, em Abu Dhabi, na final do Mundial de Clubes da Fifa. Em 2012, o Timão venceu o time inglês na final do mesmo torneio. E, por isso, postou fotos do título no Japão em suas contas oficiais. – Ver o Chelsea na tv sempre me lembra disso. Ganhar deles não é fácil... – escreveu o Timão.

Voltar + Esporte