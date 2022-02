Esporte 14/02/2022 08:43 Lucas Perrone União surpreende e bate o Nova Mutum fora de casa O União Esporte Clube venceu a segunda partida consecutiva no Estadual deste ano e entrou na zona de classificação, assumindo a sexta posição na tabela. O Colorado venceu o Nova Mutum, na casa do adversário, pelo placar de 1 a 0. A vitória do Glorioso foi dramática, a equipe venceu com gol marcado por Odail Júnior aos 47 minutos da segunda etapa, após uma cobrança de escanteio. O Nova Mutum deixou a sexta posição na classificação empatado em pontos com o União, mas perde no número de vitórias. O União venceu três jogos e o Mutum tem duas vitórias. O Colorado volta a campo na quarta-feira contra o Lanterna da competição a equipe do Ação, no Luthero Lopes e o Nova Mutum encara também, na quarta-feira, o Operário no estádio Dito Souza.

