Esporte 15/02/2022 08:19 GE Atlético-MG x Flamengo: Arena Pantanal terá 80% da capacidade liberada no duelo da Supercopa Prefeitura de Cuiabá edita decreto que restringia 30% das cadeiras; partida será em 20 de fevereiro Foto: AssCom Dourado Palco da Supercopa do Brasil de 2022, a Arena Pantanal terá 80% da sua capacidade liberada para o duelo entre Atlético-MG e Flamengo, às 16h (de Brasília) em 20 de fevereiro. A prefeitura de Cuiabá anunciou a nova medida, e irá oficializar a flexibilização da regra nesta terça-feira. O estádio tem capacidade total para cerca de 43 mil torcedores. Então, no duelo entre mineiros e cariocas, serão cerca de 35 mil assentos liberados, mas com algumas cadeiras utilizadas na separação de torcidas. "Ainda fica estipulado que para acessar e permanecer nos eventos citados será necessário apresentar cartão comprovante de imunização contra a covid-19 com a segunda dose ou dose única. Além disso, deverão ser observadas rigorosamente as medidas de biossegurança, já anteriormente determinadas no âmbito municipal, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis", informa a prefeitura de Cuiabá. Já havia uma movimentação da Federação de Futebol do Mato Grosso, juntamente com a CBF, para que a regra de 30% de capacidade realizada pelo poder municipal de Cuiabá fosse ampliada. A Arena Pantanal foi o local escolhido para sediar a Supercopa, e esquentou ainda mais os bastidores de Galo e Flamengo. A Federação ainda não se manifestou sobre a venda de ingressos. O Atlético irá viajar para a capital mato-grossense apenas no sábado, após um treino de manhã em Belo Horizonte. Entretanto, o regulamento da competição exige que as duas delegações estejam na cidade da partida com três dias de antecedência. O Galo alegou que não há local de treinamentos em Cuiabá, e resolveu viajar na véspera. Atual bicampeão da Supercopa, o Flamengo irá enfrentar o Atlético na condição de vice-campeão brasileiro, como determina o regulamento, uma vez que o clube mineiro venceu o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021. Antes do confronto, o Fla joga contra o Madureira no Campeonato Carioca, e o Galo faz duelo com o Athletic no Mineiro.

Voltar + Esporte