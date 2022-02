O Flamengo venceu o Madureira, de virada, por 2 a 1, e chegou, momentaneamente, à liderança do Campeonato Carioca, na abertura da sétima rodada da Taça Guanabara. O Rubro-Negro agora soma 16 pontos, um a menos que o Fluminense, mas o Tricolor pode se manter no topo da tabela caso vença o Nova Iguaçu, logo mais, às 21h35 (horário de Brasília), no estádio Luso-Brasileiro. É o último jogo do time carioca antes da decisão de título da Supercopa do Brasil, às 16h do próximo domingo (20), na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Mal começou o jogo, o Madureira abriu o marcador no primeiro minuto de bola rolando, após contra-ataque do atacante Ygor Catatau. O camisa 7 aproveitou a zaga desorganizada e balançou a rede com um chute cruzado. A partir daí, o Madureira se fechou e investiu ainda mais nos contra-ataques. Por pouco não amplia aos 23 minutos, após um lançamento de Felipe Dias a medida para Pulga que chutou certeiro, mas o goleiro Diego Alves brilhou na defesa.

No segundo tempo, o técnico Paulo Sousa fez substiuições importantes, como Everton Ribeiro no lugar de Marinho e mudou a história do jogo. Aos 13 minutos, em jogada pela esquerda, Vitinho cruzou para o camisa 5 Arão que saiu da marcação e ajeitou para Everton igualar o placar para o Rubro Negro. E dez minutos depois, foi Arão que virou para o Flamengo: o volante aproveitou o rebote após chute de Pedro e mandou de chapa um chute cruzado, de fora da área, deixando Dida totalmente vendido. Depois de passar à frente no placar, o Rubro-Negro abafou o Madureira, e teve chances de ampliar, mas o placar terminou mesmo em 2 a 1.