Esporte 17/02/2022 11:00 CBF divulga valores e pontos de venda dos ingressos para Supercopa entre Flamengo e Atlético; confira Os ingressos físicos podem ser adquiridos a partir desta sexta-feira (18.02), em pontos de venda credenciados, mas já estão disponíveis para compra online Flamengo e Atlético (MG) disputam a Supercopa do Brasil na Arena Pantanal, neste domingo (20.02), a partir das 15h (horário de Cuiabá). A CBF divulgou o valor dos ingressos e pontos de venda para o duelo em Cuiabá. A entrada mais barata custa R$ 100 (inteira). O bilhete mais caro está no valor de R$ 300 (inteira). Os ingressos físicos podem ser adquiridos a partir das 10h desta sexta-feira (18.02), em pontos de venda credenciados, e vão até o sábado, às 20h. Mas já estão disponíveis para compra online, pelo site https://tickethub.com.br/. A CBF liberou a comercialização de 31.219 ingressos. Conforme o decreto municipal, fica estipulado que, para acessar e permanecer na Arena Pantanal, o público precisará apresentar comprovante de imunização contra a Covid-19, com pelo menos a segunda dose ou dose única. Setores e valores Oeste Inferior (setor misto) - 4.863 lugares - R$ 300 (inteira)/R$ 150 (meia) Oeste Superior (setor misto) - 7.072 lugares - R$ 120 (inteira)/ R$ 60 (meia) Leste Inferior (setor misto) - 4.757 lugares- R$ 200 (inteira)/ R$ 100 (meia) Leste Superior (setor misto) - 7.430 lugares - R$ 120 (inteira)/ R$ 60 (meia) Norte Inferior (setor exclusivo da torcida do Flamengo) - 3.549 lugares - R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia) Sul Inferior (setor exclusivo da torcida do Atlético Mineiro) - 3.548 lugares - R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia) Postos de venda Sexta (18) e sábado (19), das 10 às 20h, nos cinco pontos. No domingo (20), apenas no ginásio. 1) Ginásio Aecim Tocantins - Av. Agrícola Paes de Barros, s/n - Verdão- Cuiabá MT 2) Loja Tube Térreo- Shopping 3 Américas - Av.Brasilia,146-213 -Jardim das Américas - Cuiabá MT 3) Loja Tube - Pantanal Shopping- Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3300 - Jardim Aclimação - Cuiabá MT 4) Loja Hebrom 1o Piso - Shopping Varzea Grande - Av.Presidente Arthur Bernardes, 43 - Centro Sul - Varzea Grande - MT 5) Loja Moda Verão - Av.Getulio Vargas esquina Prainha - Cuiabá MT

