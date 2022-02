O São Paulo decepcionou os pouco mais de 15 mil torcedores que foram ao Morumbi nesta quinta-feira (17). O Tricolor pressionou, desperdiçou várias oportunidades e ficou no zero com a Inter de Limeira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O segundo empate no Estadual levou o São Paulo a oito pontos, na segunda posição no Grupo B, três a menos que o líder São Bernardo (que tem um jogo a mais). A Inter foi a sete pontos e ocupa o quarto e último lugar no Grupo A, mas com a mesma pontuação do terceiro (Guarani) e do segundo (Água Santa), ficando atrás por ter uma vitória a menos. Os dois melhores de cada chave avançam às quartas de final.

A pontaria esteve em falta do lado tricolor no primeiro tempo. Foram 14 finalizações, oito delas dentro da área, mas apenas uma delas na meta, uma cabeçada do atacante Nikão, aos 23 minutos, que o goleiro Rafael Pin defendeu sem problemas. A Inter, que pouco se aventurou ao ataque, acertou mais chutes (dois) em direção ao gol dos anfitriões, mas sem dar trabalho ao goleiro Jandrei.

Na etapa final, o São Paulo perdeu outras várias oportunidades. Aos nove minutos, o meia Matheus Galdezani salvou, com o peito, um chute do atacante Jonathan Calleri, na pequena área, que ficou com a sobra de uma cobrança de escanteio. Aos 26 foi a vez de a trave salvar a Inter, após um cruzamento do lateral Reinaldo pela esquerda, que foi direto para o gol. Oito minutos depois Reinaldo bateu escanteio pela esquerda e o atacante Eder desviou no travessão. Aos 43, Eder arriscou da entrada da área pela esquerda, mas parou em grande defesa de Rafael Pin, que garantiu o empate no Morumbi.

O próximo compromisso do São Paulo é o clássico diante do Santos, às 18h30 (horário de Brasília) de domingo (20), na Vila Belmiro, em Santos (SP). No mesmo dia, às 20h30, a Inter recebe a Ferroviária no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).