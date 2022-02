Esporte 20/02/2022 06:54 Cuiabá goleia Sorriso e fecha primeira fase na liderança O Cuiabá goleou o Sorriso por 4 a 0 e confirmou a liderança isolada do Campeonato Mato-grossense e a classificação direta para a semifinal. O duelo foi disputado neste sábado, no Dutrinha, pela nona e última rodada da primeira fase. Elton, Alesson, Rodriguinho e Felipe Marques marcaram os gols para o time auriverde. Com o resultado, o Dourado foi aos 22 pontos na tabela de classificação. Agora, aguarda as quartas de final para conhecer o próximo adversário no Estadual. Antes, porém, o Cuiabá encara o ASA-AL, em Arapiraca, quarta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Cuiabá fez valer o favoritismo e começou o jogo em cima do adversário. Foram ao menos três boas chances de abrir o placar até os 20 minutos, com Alesson, Rodriguinho e Elton. E foi da cabeça do artilheiro Elton que saiu o primeiro gol, aos 20, após cruzamento de Alesson. A blitz no ataque não parou por aí. Paulão, de cabeça, e Elton, em chute cruzado quase ampliaram. Alesson, aos 34, quase marcou de meia-bicicleta da entrada da área, mas a bola passou perto. Na segunda etapa, o Dourado voltou com o mesmo ímpeto ofensivo e chegou duas vezes antes dos cinco minutos, com Felipe Marques e Paulão. Aos 11, Rafael Gava cobrou escanteio na medida para Rodriguinho cabecear no canto. 3 a 0 no placar. Com 16, Camilo mandou a bola na trave e quase marcou o quarto do Dourado, que não demorou a sair. Aos 19, Felipe Marques recebeu e bateu com estilo para fazer o placar virar goleada. Até o fim da partida, o quinto gol chegou perto, mas André Felipe e Felipe Marques desperdiçaram. O time Walter, João Lucas, Alan Empereur, Paulão e Igor Cariús; Camilo, Rafael Gava (Kelvin Osorio) e Rodriguinho (Valdivia); Alesson (Felipe Marques), Everton (André Felipe) e Elton (André Luís). Técnico: Pintado.

Voltar + Esporte