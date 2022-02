Esporte 24/02/2022 06:23 Cuiabá vence o Asa por 2 a 0 e avança para a segunda fase Assessoria de Imprensa O Dourado está na segunda fase da Copa Brasil. Na noite desta quarta-feira, a vitória por 2 a 0 garantiu a classificação da equipe, em duelo disputado no Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL), válido pela primeira fase. Os gols do Cuiabá foi marcado por Elton e Rodriguinho, um em cada tempo. Agora, o Cuiabá vai enfrentar o Figueirense, em Florianópolis, em jogo único, valendo vaga na terceira fase da competição nacional. A CBF deve divulgar a data e horário nos próximos dias. O Dourado abriu o placar logo aos dois minutos após pênalti sofrido por Rafael Gava. O artilheiro Elton cobrou com categoria e colocou o time mato-grossense à frente do placar. Melhor em campo, o Cuiabá administrou bem a vantagem e foi dominando as ações ofensivas. Com 25, Alan Empereur carimbou a trave depois de rebatida na área. Nos segundos finais, João Lucas soltou o pé de fora da área e quase ampliou. No segundo tempo, o Dourado viu o adversário sair mais para o jogo, mas o segundo gol foi mesmo do time mato-grossense. Aos 16, João Lucas cruzou na medida para Rodriguinho ampliar o placar de cabeça. 2 a 0 e vaga encaminhada. Com o controle do jogo, o Cuiabá valorizou a posse de bola até o apito final. O time Walter, João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Igor Cariús (Uendel); Camilo, Rafael Gava e Rodriguinho (Valdivia); Alesson (Felipe Marques), Everton (André Luís) e Elton (André Felipe). Técnico: Pintado

