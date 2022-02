Esporte 24/02/2022 08:21 Thalyta Amaral/Gazeta Digital Com 18 anos, jogador de MT é contratado pelo Flamengo Uma das mais novas contratações do time sub-20 do Flamengo é o jogador mato-grossense André Júnior. Com 18 anos, o jovem foi destaque na Copinha pelo Novorizontino (SP). André atua como volante e assinou contrato de dois anos com o time carioca. Ele nasceu em Água Boa (730 km a leste de Cuiabá), onde começou a jogando futsal. Depois de que foi para o futebol de campo, se destacou e foi contratado pelo Goiás, onde ficou por 3 anos. De lá foi contratado pelo Novorizontino, time no qual disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais conhecida como Copinha. Nas redes sociais ele comemorou a nova etapa profissional. "É com muita alegra e satisfação que chego a um dos maiores clubes do futebol mundial. O Flamengo não precisa de credenciais. E vestir essa camisa é uma grande responsabilidade, que me dá muito orgulho de ter a partir deste momento".

