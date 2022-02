Esporte 26/02/2022 06:28 Gazeta Digital Ex-jogador do Cuiabá está entre os brasileiros presos na Ucrânia O atleta Bruno Ernandes, que defendeu as cores do Cuiabá por duas temporadas (2019 e 2020), é um dos mais de 30 jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia e estão tentando deixar o país em meio aos ataques russos iniciados na madrugada da última quinta-feira (24). Pelo Cuiabá, Bruno conquistou o campeonato mato-grossense da edição 2019. O atleta de 22 anos é natural do Rio de Janeiro e atua como atacante no Girnyk-Sport, clube da segunda divisão ucraniana, que tem sede na cidade de Horishnni Plavni – a 345 km da capital Kiev. Ele tem vínculo até 2023 com a equipe ucraniana. Por enquanto, não há registro de ataques da Rússia à cidade onde Bruno vive, porém o jogador deseja retornar o quanto antes para o Brasil. Em uma de suas redes sociais, o jovem postou um vídeo junto com seu companheiro de equipe, o também brasileiro Kleber, apelando pela ajuda das autoridades brasileiras para “sair rapidamente do país em segurança”. “Estamos vivendo aqui momentos de angústia e de tensão durante essa guerra e não sabemos o que fazer”. Na quinta-feira, o Itamaraty informou, em nota, que não há um plano para retirada dos brasileiros de imediato. Já nesta sexta-feira (25), a embaixada do Brasil na Ucrânia anunciou que brasileiros deverão deixar a capital Kiev em um trem que parte em direção à Chernivtsi, no oeste do país. A região faz divisa com a Romênia. “A embaixada do Brasil em Bucareste informará às autoridades romenas os nomes e números de documento de todos aqueles que embarcarem no trem, com vista a assegurar, na medida do possível, que os trâmites para entrada na Romênia sejam expedidos. A embaixada em Bucareste tentará, ainda, contratar ônibus para trasladar os cidadãos brasileiros até a capital romena”, diz o comunicado.

