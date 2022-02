O forte calor deste domingo (27) em Limeira (SP) não ajudou Inter de Limeira e Palmeiras, que não saíram do zero no estádio Major Levy Sobrinho, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Leão subiu para terceiro no Grupo A, com oito pontos, dois atrás do vice-líder Guarani. O Verdão encabeça o Grupo C, com 17 pontos, dois a mais que o Mirassol, segundo colocado. Os dois primeiros de cada chave avançam às quartas de final.

Pela manhã, a Inter prestou uma homenagem ao ex-jogador Pepe, bicampeão mundial por Santos (1962 e 1963) e seleção brasileira (1958 e 1962). O ídolo, que fez recentemente 87 anos, foi técnico do Leão e conduziu a equipe ao título paulista de 1986, conquistado sobre o próprio Palmeiras, sendo o primeiro clube do interior do estado a alcançar o feito.

Como decide a Recopa Sul-Americana nesta quarta-feira (2), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Athletico-PR, no Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras foi a campo com vários reservas. A Inter foi mais perigosa no primeiro tempo, ainda que a chance mais clara tenha sido logo a um minuto. O lateral Celsinho cruzou, o zagueiro Matheus Mancini cabeceou e o goleiro Marcelo Lomba evitou o gol dos anfitriões.

Na etapa final, o Alviverde ganhou espaço no campo ofensivo, mas com dificuldades para finalizar. O primeiro chute na direção do gol (considerando também a etapa inicial), dado pelo atacante Deyverson, na meia-lua, saiu apenas aos 18 minutos, mas o goleiro Lucas Frigeri defendeu no meio do gol. O duelo transcorreu com as equipes buscando o ataque, mas sem inspiração para balançar as redes.

Os dois times voltam a campo pelo Paulistão no próximo domingo (6). O Palmeiras recebe o Guarani às 16h, no Allianz Parque. Em seguida, às 18h30, a Inter visita o Novorizontino no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).