Esporte 28/02/2022 06:40 Agência Brasil Botafogo é superado pela Portuguesa no Campeonato Carioca © Vitor Silva/Botafogo/Direitos Reservados O Botafogo perdeu a oportunidade de garantir a classificação antecipada para a semifinal do Campeonato Carioca ao ser derrotado por 5 a 3, na noite deste domingo (27) no estádio Luso-Brasileiro, pela 9ª rodada da primeira fase da competição. Após o revés, o Alvinegro ficou na 4ª posição com 16 pontos, cinco a mais do que a Portuguesa, que é o quinto e pode tirar a vaga da equipe comandada pelo técnico Lúcio Flávio. Sofrendo com várias falhas na defesa, o Botafogo chegou a marcar com Erison e o jovem atacante Matheus Nascimento (duas vezes), mas a Lusa garantiu os três pontos graças a gols de Carli (contra), Watson, Bruno Santos, Miller e João Paulo. O Alvinegro volta a entrar em campo pela competição contra o Volta Redonda, no dia 7 de março.

Voltar + Esporte