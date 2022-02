Esporte 28/02/2022 07:09 Matogrossense 2022 | União goleia Sport Sinop; Dom Bom e Academia ficam no empate O União Rondonópolis abriu uma boa vantagem na disputa pela vaga as semifinais do Campeonato Matogrossense 2022. O Colorado venceu o Sport Sinop por 3 a 0, e terá a vantagem de perder por até dois gols de diferença, que ainda sim, estará classificado. Os gols foram marcados por Pikachu, Alex Maranhão e João Pedro. O confronto de volta acontece no próximo domingo (06), às 16h, no estádio Gigante do Norte, em Sinop. O classificado do duelo enfrentará o Luverdense na semifinal.

DOM BOSCO 1 X 1 ACADEMIA

Abrindo as quartas de finais do Campeonato Matogrossense 2022, Dom Bosco e Academia empataram por 1 a 1, na tarde deste sábado (26), no Dutrinha. Igor Vieira marcou pelo Dom Bosco e Edson fez para o Academia.

Com o resultado, a disputa pela vaga as semifinais está em aberta, com as equipes jogando por uma simples vitória para avançar na competição.

O confronto de volta acontece no próximo sábado (05), às 15h30, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis.

