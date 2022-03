Esporte 02/03/2022 05:38 Agência Brasil Libertadores: Flu supera Millonarios e se aproxima da fase de grupos © Lucas Mercon/Fluminense F. C./Direitos Reservados O Fluminense alcançou o seu primeiro objetivo na temporada, avançou para a terceira fase prévia da Taça Libertadores, após superar o Millonarios (Colômbia) por 2 a 0, nesta terça-feira (1) no estádio de São Januário. Esta classificação foi de grande importância para o Tricolor das Laranjeiras, que, com ela, garantiu ao menos uma vaga na Copa Sul-Americana (para conseguir chegar à fase de grupos da Libertadores é necessário superar ainda a terceira fase prévia). Gols no segundo tempo Apesar de ter uma pequena vantagem, após vencer na ida por 2 a 1 na última terça-feira (22) em território colombiano, o Fluminense não fez um bom primeiro tempo, tendo muitas dificuldades no setor de criação. Apesar de criar a primeira chance de perigo, logo aos 4 minutos, em chute de longe de Willian, a equipe brasileira permitiu que os colombianos jogassem com uma certa tranquilidade, inclusive levando perigo à meta defendida pelo goleiro Fábio em algumas oportunidades. No segundo tempo o Millonarios continuava criando oportunidades, mas o Fluminense mostrou eficiência quando as chances apareceram. E a primeira delas veio aos 15 minutos, quando Luiz Henrique enfiou para Calegari, que cruzou para Cano. O argentino finalizou mascado, de carrinho. A zaga conseguiu afastar parcialmente, e Willian Bigode aproveitou e bateu forte para abrir o marcador. Com a vantagem no placar os espaços começaram a se apresentar ao Tricolor. O técnico Abel Braga decidiu então fazer uma mudança ousada, tirou o centroavante argentino Germán Cano para colocar o meia-atacante colombiano Jhon Arias. E não demorou para que a mudança desse fruto. Dois minutos após a sua entrada o colombiano recebeu bola enfiada de Yago, partiu em velocidade e bateu com categoria na saída do goleiro para ampliar para 2 a 0 aos 27 minutos. Com a vantagem construída coube ao Fluminense apenas administrar o jogo para sair com a importante classificação. Próxima fase Na terceira fase prévia da Libertadores o Fluminense pega o vencedor de Olimpia (Paraguai) e Atlético Nacional (Colômbia), que se enfrentam na quinta-feira (3). No confronto de ida os paraguaios venceram por 3 a 1.

