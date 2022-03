Esporte 03/03/2022 08:47 Copa do Brasil 2022 | Operário-VG perde para o Sampaio Corrêa-MA e está fora da competição Na tarde desta quarta-feira (02) no estádio Dito Souza em Várzea Grande, o Operário-VG foi derrotado pelo Sampaio Corrêa-MA e está fora da Copa do Brasil 2022. O Tricolor Várzea-grandense perdeu para os maranhanses por 2 a 1, e se despediu da competição. Os gols foram marcados por Nilson Júnior e Eron (Sampaio Corrêa) e Luan (Operário). O time do Maranhão segue na competição e enfrentará a Prontuguesa-RJ que surpreendeu e derrotou o CRB-AL por 1 x 0. Já o Operário volta as atenções para a disputa do Brasileirão Série D.

