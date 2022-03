Esporte 04/03/2022 16:30 GE CBF divulga parte da tabela da segunda fase da Copa do Brasil; veja jogos e datas Taça da Copa do Brasil — Foto: Lucas Figueiredo/CBF A CBF divulgou nesta sexta-feira uma parte da tabela da segunda fase da Copa do Brasil. Os jogos serão disputados entre 8 e 17 de março. O regulamento para a segunda fase sofre uma pequena mudança. Os times visitantes não possuem mais o direito do empate. Se a partida terminar empatada, a decisão será nos pênaltis. Os times que avançarem vão embolsar R$ 1,9 milhão. eja abaixo os confrontos: 8 de março 21h30 - Fluminense-PI x Santos, em Teresina (sportv e Premiere)

21h30 - Figueirense x Cuiabá, em Florianópolis (Amazon) 9 de março 19h - Azuriz-PR x Mirassol, em Marmeleiro (sportv e Premiere)

21h30 - Juazeirense-BA x Vasco, em Juazeiro (Amazon)

21h30 - Vitória x Glória-RS, em Salvador (Amazon) 10 de março 21h30 - Pouso Alegre-MG x Coritiba, em Pouso Alegre (Amazon)

21h30 - Avaí x Ceilândia-DF, em Florianópolis (sportv e Premiere) 15, 16 ou 17 de março Moto Club-MA x Tombense-MG, em São Luís

Guarani x Vila Nova-GO, em Campinas

Ceará x Tuna Luso-PA, em Fortaleza

Goiás x Criciúma, em Goiânia

CSA x Paysandu, em Maceió

Tuntum-MA x Cruzeiro, em Tuntum

Atlético-GO x Nova Venécia-ES, em Goiânia

ABC x Altos-PI, em Natal

Globo-RN x Brasiliense, em Ceará-Mirim

Tocantinópolis x Cascavel-PR, em Tocantinópolis

Real Noroeste-ES x Juventude, em Águia Branca

Portuguesa-RJ x Sampaio Corrêa, no Rio de Janeiro

São Paulo x Manaus, em São Paulo

